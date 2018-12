Tesla Model 3 começam a ser entregues aos portugueses em fevereiro de 2019

A Tesla revela que o mercado europeu, incluindo Portugal, vai ter disponíveis os Model 3 Long Range Dual Motor All-Wheel Drive e o Model 3 Performance. A tecnologia powertrain do Model 3 foi projetada para uma resistência extremamente alta e este modelo alcançou recentemente a menor probabilidade de lesões nos testes desenvolvidos pelas autoridades rodoviárias nos EUA. A Tesla promete que os Model 3 vão continuar a receber atualizações que incorporem novas características e melhorem funcionalidades, sendo que a conectividade Premium é oferecida como standard durante um ano, incluindo mapas em tempo real e Spotify, por exemplo.

A opção Long Range promete uma autonomia WLTP de até 544 quilómetros e está disponível desde os 60200 euros. O Model 3 Performance é o carro mais rápido da classe, conseguindo ir dos 0 aos 100 km/h em 3,7 segundos, autonomia WLTP de até 530 quilómetros, tração nas quatro rodas com motor dual e está disponível desde os 71300 euros.

A Tesla vai disponibilizar o Model 3 em cinco cores, com alguns revestimentos a ter um custo acrescido. Este veículo vai incorporar as jantes de 18” Aero como standard e as jantes de 19” como opção. No caso do Performance, as jantes de 20” vêm incorporadas de série.

O comunicado de imprensa revela ainda que na Europa há 430 localizações com 3600 Superchargers individuais e que em Portugal há 44 Supercarregadores em cinco localizações.

As entregas vão começar em fevereiro, com prioridade com base na data da reserva, localização de entrega e opções de configuração selecionadas.