Wikipedia altera privilégios de contas de administradores para conter ataques de vandalismo

Num dos mais recentes ataques à Wikipedia, a fotografia de Trump foi substituída por uma imagem de um pénis. Nas últimas semanas, as contas de administrador têm caído nas mãos de hackers e usadas para perpetrar e replicar estes atos de vandalismo. Este tipo de contas tem mais “poderes” do que as contas dos editores regulares e é o que é usado para fazer a maior parte do trabalho de manutenção, explica o The Verge.

A Wikimedia fez alterações em algumas das contas, de forma a exigir autenticação de dois fatores. As contas de administrador tinham ativada a funcionalidade de se auto-desbloquear, algo que está agora a ser retirado. Os vândalos que têm assolado a platforma tiraram partido desta funcionalidade para perpetrar as suas partidas e ataques e os replicar, até serem parados por contas com mais privilégios.

A retirada pode vir a ajudar a conter este tipo de ataques, no entanto, a comunidade mostrou receios que esta remoção permita que um hacker aceda a uma conta de admin e, através de um bot, bloqueie todos os outros administradores. Neste cenário “apocalíptico”, os administradores não iam conseguir auto-desbloquear-se, o que poderia colocar em risco toda a Wikipedia, até que um “poder mais alto” fosse chamado a intervir.

Esta vaga de ataques tem sido alarmante, principalmente se considermos que a Wikipedia tem sido a fonte de informação para assistentes pessoais como o Siri ou o Google Assistant ou outras soluções. É que a informação adulterada perpetua-se por mais tempo nestas plataformas, mesmo que seja corrigida na Wikipedia em pouco tempo.