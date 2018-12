Do Reddit para o cinema: Ryan Reynolds trabalha em adaptação de história

A novela The Patient Who Nearly Drove Me Out of Medicine foi publicada na subreddit r/nosleep há dois anos por Jasper DeWitt. O autor escreveu uma série de posts onde contava a história de um médico otimista que tenta desvendar um mistério e ajudar um paciente. A subreddit é especializada em histórias de terror realistas.

Nesta fase, o projeto de Reynolds ainda não passou das conversações iniciais e não há realizador ou atores escolhidos, noticia a Variety. O ator e produtor vai figurar no filme Pokémon Detective Pikachu.

Os estúdios Twentieth Century Fox e New Regency chegaram a um acordo para comprar o direitos do projeto e estão a colabodar com Reynolds, através da produtora Maximum Effort, e com Roy Lee e Jon Berg, da Vertigo.