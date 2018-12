Huawei inaugura nova loja com portáteis em destaque

A Huawei apresentou hoje à imprensa a sua nova loja no Centro Comercial Colombo e aproveitou a ocasião para oficializar a sua entrada num novo segmento de mercado: o de portáteis. A marca começará por disponibilizar o MateBook X Pro, que é um ultraportátil topo de gama, mas promete que em janeiro chegarão a Portugal os MateBook D e E, que terão preços e configurações mais modestos.

O MateBook X Pro conta com um processador Core i7 de 8ª geração, 8 GB de RAM, SSD de 512 GB e gráfica GeForce MX150. O ecrã de 13,9” é tátil e tem uma resolução de 3000x2000. Destaque-se ainda a presença de quatro colunas com Dolby Atmos, sensor de impressão digital no botão de energia e webcam retráctil (está escondida debaixo de um botão). O preço é de €1699. A Exame Informática já teve oportunidade de testar este portátil e publicará uma análise na próxima edição da revista.

Tiago Flores, responsável comercial da Huawei, defende que a entrada do fabricante no segmento dos portáteis é o «fechar do ciclo digital do consumidor Huawei» e a nova loja é reflexo dessa aposta, já que haverá um espaço dedicado à Inteligência Artificial e outros a diferentes produtos – smartphones, portáteis, wearables e tablets. Destaque-se ainda a existência de uma área de “um para um” com especialistas para esclarecer dúvidas sobre equipamentos e uma zona onde se pode fazer a personalização das capas para telemóveis.

O evento serviu ainda para a Huawei dar a conhecer a app StorySign, que esta semana foi disponibilizada na Play Store da Google. Esta aplicação visa ajudar as crianças surdas a aprender a ler ao utilizar a avatar Star para interpretar em língua gestual as palavras impressas. Para já, em Portugal, a StorySign pode ser utilizada com o livro infantil “Onde Está o Bolinha?”.