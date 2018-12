Comissária da Concorrência admite investigação à Apple Pay

«À primeira vista, não me parece que a Apple seja dominante. Isso não a exclui de, no futuro, fazermos uma segunda análise», refere Magrethe Vestager

Margrethe Vestager, comissária Europeia da Concorrência, admitiu poder vir a investigar a posição do serviço de pagamentos Apple Pay, caso haja queixas, noticia a Reuters. Em causa estará a posição privilegiada que os serviços de pagamento da Apple poderão a assumir face a outros da concorrência, quando as transações são efetuadas com chips NFC dos iPhones.

A comissária dinamarquesa, que é hoje o principal rosto da UE no que toca à fiscalização das plataformas eletrónicas provenientes dos EUA, reiterou, porém, que a Apple não foi ainda considerada como dominante no mercado dos pagamentos eletrónicos.

«Quando olhamos para isto… à primeira vista, não me parece que a Apple seja dominante. Isso não a exclui de, no futuro, fazermos uma segunda análise. Mas quando fizemos essa análise há uns tempos, não encontrámos qualquer indício para iniciar um processo», referiu a comissária citada pela Reuters.