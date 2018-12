DIVA: 1,35 milhões para inovação na agricultura e no ambiente

A iniciativa DIVA pretende atribuir vales com valores máximos de 60 mil euros para PME que desenvolvem produtos e serviços inovadores nas áreas alimentares, ambientes e florestas

O Inesc Tec e a Inovisa acabam de anunciar o lançamento de um concurso para a seleção de projetos inovadores na área da agricultura alimentar, floresta e ambiente. A iniciativa patrocinada com fundos comunitários prevê distribuir 1,35 milhões de euros para pequenas e médias empresas de Portugal, França, Grécia, Itália, e Irlanda. O concurso dá pelo nome de DIVA. As candidaturas podem ser feitas no site da iniciativa até 1 de fevereiro.

Em comunicado, o Inesc Tec informa que vão ser lançadas duas convocatórias para a captação de projetos e produtos inovadores. Cada convocatória deverá contar com cerca de três milhões de euros que serão distribuídos pelos candidatos selecionados através de vales de inovação que podem chegar aos 60 mil euros.

«O foco está em apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias, big data, cloud computing, robótica, inteligência artificial, sistemas ciberfísicos, internet das coisas e componentes digitais/eletrónicos e fotónicos, plataformas digitais, porque trazem novas perspetivas de inovação à indústria agrofood, floresta e ambiente», explica em comunicado Sara Neves, investigadora do Centro para a Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo do INESC TEC.