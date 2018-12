Líder da Google nega que motor de busca esteja contra conservadores

Sundar Pichai, CEO da Google, negou esta terça-feira que o mais popular dos motores de busca tenha sido programado para prejudicar pontos de vista conservadores nas listas de resultados de pesquisas efetuadas na Net. Perante as acusações movidas esta terça-feira por representantes no Comité de Assuntos da Justiça no Congresso dos EUA, em Washington, Pichai garantiu mesmo que não é possível manipular os resultados apurados pelos algoritmos usados nas pesquisas do Google.

«Temos uma grande variedade de fontes, tanto de esquerda como de direita», defendeu Sundar Pichai, citado pela BBC.

As palavras do CEO da Google contrastam de sobremaneira com as acusações lançadas pelo Lamar Smith, representante eleito pelo Partido Republicano dos EUA, que não hesitou em concluir que os pontos de vista conservadores têm sido emudecidos pelo líder dos motores de busca.

«Isto não acontece por acaso, é engendrado pelos algoritmos (do Google)», acusou Lamar Smith.

Apesar de confirmar os trabalhos em torno do projeto Dragonfly, que alguns jornais chegaram a apontar como um motor de busca que permitia manter a censura na Internet chinesa, Pichai garantiu que não há planos para lançar um motor de busca na China.