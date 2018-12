National Geographic, YouTube e DayDream preparam novas experiências de Realidade Virtual

A National Geographic aliou-se ao YouTube e à DayDream para criar uma série de experiências em RV que irão permitir que utilizadores conheçam o Okavango Delta sem sairem do sofá. Este local é conhecido como sendo um dos últimos espaços selvagens do mundo e irá ser o primeiro de uma série de três sítios que a National Geographic quer mostrar desta forma.

A experiência em RV vai mostrar uma expedição da National Geographic Society. Jenna Pirog, diretora da Video and Immersive Experiences da organização, explica que se trata de uma forma de ligar as audiências aos Exploradores e às histórias que estes têm para partilhar. «Estamos ansiosos para uma parceria de longo prazo com o YouTube que irá fazer com que nos mantenhamos na liderança da indústria com a combinação de tecnologia imersiva e storytelling com impacto», cita o Tech Crunch.

Cada série vai ter quatro episódios de cinco minutos e, neste caso, o primeiro irá levar os espetadores através do Botswana para conhecerem a maior população de elefantes vivos, ao lado de leões, chitas, cães selvagens e centenas de espécies de pássaros. A experiência VR vai complementar um documentário sobre o local que irá ser emitido no canal Nat Geo Wild. O primeiro episódio vai ser lançado hoje e os restantes estreiam nas próximas terças-feiras.