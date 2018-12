Tribunal chinês proíbe Apple de vender modelos antigos de iPhone

A Qualcomm acusa a Apple de ter copiado as suas patentes no desenvolvimento do iPhone. Agora, um tribunal na China deu-lhe razão e proibiu a venda de alguns modelos mais antigos por considerar que violam duas das patentes da Qualcomm. A Apple reiterou, no entanto, que todos os seus modelos continuam à venda na China e que solicitou a reavaliação da decisão do tribunal. Um advogado especialista em propriedade intelectual baseado na China confidenciou à Reuters que é extremamente improvável e quase impossível que a Apple seja proibida de vender naquele país.

A Qualcomm acusa a Apple de copiar as patentes nos aparelhos desde o iPhone 6S aos X e a marca liderada por Tim Cook considera que os três novos modelos lançados em setembro não fazem parte do caso. «O esforço da Qualcomm em banir os nossos produtos é mais um movimento desesperado de uma empresa cujas práticas ilegais estão sob investigação pelos reguladores em todo o mundo», defende-se e, ao mesmo tempo, acusa a Apple.

A Qualcomm apresentou as suas queixas em 2017 na China. Em causa estão patentes relacionadas com o redimensionamento de fotografias e com a gestão de aplicações num ecrã tátil.

Os especialistas em propriedade intelectual consideram que este caso não é político, mas que poderá adicionar mais alguma tensão à situação atual das sanções entre os EUA e a China.