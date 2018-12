Polícia usa caixas falsas de encomendas da Amazon, com GPS, para apanhar ladrões

As autoridades em Jersey City, nos EUA, têm vindo a usar caixas da Amazon com sensores GPS e instalado câmaras nas campainhas de portas para apanhar os ladrões que aproveitam o pico de entregas para roubarem encomendas. As operações estão a decorrer nos locais com mais queixas de compradores, de acordo com os relatos partilhados pela Amazon com a polícia local.

Numa das situações, passaram apenas três minutos desde que a polícia deixou a caixa à porta de uma casa até um ladrão a roubar, segundo o Engadget. Neste caso em concreto, as autoridades demoraram apenas alguns minutos até o prenderem. Nem todas as situações têm sido travadas, uma vez que a Amazon tem feito as entregas a um ritmo muito mais rápido do que a polícia consegue monitorizar.

As estatísticas mostram que a Amazon deverá entregar cerca de 800 milhões de caixas na época natalícia. Segundo dados da Insurance Quotes, cerca de 8% dos americanos verão uma caixa que seja deixada à sua porta ser roubada eventualmente.