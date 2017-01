Samsung revela dispositivos que vão começar a receber atualização para Android 7.0

A Samsung anunciou hoje que vai começar a disponibilizar a atualização para Android 7.0 para um conjunto de dispositivos. Os primeiros a ter direito ao Nougat da Google serão os Galaxy S7 e Edge.

Posteriormente, a atualização chegará igualmente aos Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, Note 5, A3 e A8. Além disso, o mesmo acontecerá com os tablets Galaxy Tab A com S Pen e Tab S2. De acordo com a empresa, o software chegará a todos durante o primeiro semestre deste ano. Contactada pela Exame Informática, a Samsung Portugal confirma a chegada do update ao mercado nacional, mas refere que ainda não existe uma data oficial para tal.

Os utilizadores que fizerem a atualização poderão contar com um aspeto gráfico mais limpo, opções para ajustar janelas em modo de ecrã dividido e novos modos de utilização que estão otimizados para diferentes atividades (como performance ou jogo).

Refira-se que a Google lançou o Android Nougat em agosto, mas que, segundo a ZDNet, esta versão do sistema operativo apenas está presente em menos de 1% dos dispositivos Android.