Google começa a testar apps que não precisa de instalar no Android

São as Instant Apps e assemelham-se aos programas portable para computador, ou seja, use e abuse, sem ter de instalar nada. Estão agora a ser testadas por alguns utilizadores do Android.

A Google já tinha abordado a possibilidade de ter apps para o Android que podem ser usadas sem ter de se instalar nada e agora comçou a fase de testes com alguns utilizadores. As apps são compatíveis com a maioria dos telefones Android que usem os serviços Google Play e usam a mesma API Android, pelo que os programadores podem atualizar as suas criações sem ter de desenvolver uma nova versão de raiz, noticia o Hot Hardware.

«Hoje, algumas das Instant Apps vão estar disponíveis aos utilizadores de Android pela primeira vez num teste limitado, que inclui Buzzfeed, Wish, Periscope e Viki.», disse Aurash Mahbod, da Google. Os programadores que estejam interessados em começar a preparar as suas apps devem cumprir com vários requisitos que a Google elenca na sua página dedicada.

Espera-se que a gigante lance um SDK completo para as Instant Apps nos próximos meses.