Microsoft facilita segurança no Windows 10

A ideia da Microsoft é criar um centro de segurança para o Windows 10, a partir do qual o utilizador pode controlar cinco diferentes “pilares”. Na opção Virus and Threat Protection, o utilizador pode controlar as definições do Windows Defender ou de outro antivírus instalado. Noutro separador, é possível monitorizar o desempenho e a “saúde” do sistema, nas vertentes de Windows Update, armazenamento, drivers e autonomia. É aqui que o utilizador tem acesso a informações sobre se deve atualizar os drivers ou efetuar outros procedimentos para corrigir qualquer problema.

Em terceiro lugar, o utilizador consegue configurar as suas definições de firewall e de ligações à rede. O quarto pilar relaciona-se com o controlo do browser, definir o SmartScreen que atua quando se visita sites potencialmente perigosos ou se começa a descarregar conteúdos indesejados. Por fim, nas Family Options é possível gerir como os membros familiares conectados à rede usam os seus dispositivos, explica o SlashGear.

Nesta fase, esta solução está apenas disponível para os Windows Insider e deve figurar também no Creators Update, que ainda não tem data de lançamento conhecida.