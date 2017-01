Microsoft explica Game Mode do Windows 10

Quando um sistema entra em Game Mode, vai dar prioridade ao CPU e GPU para o jogo, explica a Microsoft em vídeo. Esta prioritização faz com que seja possível melhorar o frame rate em cada título.

A empresa de Redmond refere ainda que criou uma barra de ferramentas, a Game Bar, que pode ser ativada a qualquer momento com a combinação “Windows + G” e obter atalhos para fazer capturas de ecrã, gravar vídeo e emitir o jogo para o Beam, o sistema da Microsoft para rivalizar com o Twitch. As opções de emissão, o Game Mode e a Game Bar podem ser configuradas através de um painel nas definições do Windows 10.

O The Verge explica que o Game Mode tem de ser ativado jogo a jogo, através da Game Bar. Alguns jogos poderão ser configurados para ativá-lo automaticamente, mas a maioria não o consegue fazer atualmente.

Estas opções focadas nos jogadores vão estar disponíveis para testes a partir de hoje e a versão completa deve chegar no Creators Update, previsto para este ano, mas sem data concreta anunciada ainda.

Veja o vídeo que explica o processo com algum detalhe.