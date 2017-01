Microsoft prepara-se para ressuscitar o Windows RT?

Mary Jo Foley, habitualmente bem informada no que toca à Microsoft, escreve que a empresa de Redmond está a preparar o lançamento de uma nova versão do Windows RT, onde só será possível instalar apps descarregadas da Windows Store.

Esta limitação pode parecer restritiva para os utilizadores que pretendam instalar outras aplicações e programas no computador ou tablet, mas, por outro lado, são uma garantia de segurança para utilizadores menos entusiastas, uma vez que só é possível instalar conteúdos genuínos, certificados pela Microsoft. No entanto, quando a Microsoft lançou o Windows RT para os tablets Surface com ARM, pecou pela falta de aplicações desktop para o Windows, uma vez que estas foram escritas com a API Win32.

Nesta vaga, parece que a Microsoft vai apenas permitir a instalação de apps da Universal Windows Platform. No entanto, uma vez que a Windows Store pode ser usada agora para distribuir apps Win32, aumentando o portefólio disponível para o “novo Windows RT”.