Circuitos Ciência Viva: uma app com 18 itinerários educativos

Mais de 200 etapas que proporcionam a visita, gratuita, a 20 centros Ciência Viva. Estes circuitos foram desenhados pela equipa da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Os 18 passeios vão dos Açores, a Bragança ou, por exemplo, a Estremoz. No site da Ciência Viva é possível perceber em detalhe o que está disponível em cada localização e ficar a saber que este “Kit Circuito” custa 50 euros (válido durante um ano para dois adultos ou um casal com filhos – até aos 17 anos). Ou seja, o valor implica o acesso gratuito (quantas vezes quiser) a todos os Centros de Ciência Viva, aos conteúdos do site, aos percursos e a algumas ofertas que a organização fez com entidades terceiras.

Além de ver, os participantes também podem experimentar passeios de barco, entrar em provas gastronómicas ou, entre outros, à descida a grutas e a minas.

No site já referenciado, é possível explorar os circuitos disponíveis e, depois, usar a app para usufruir de mapas interativos dos percursos e participar nos desafios que foram carregados pelos cientistas.

No comunicado de imprensa, Rosália Vargas, presidente da Ciência Viva refere: “Sendo a Ciência Viva uma instituição de dimensão nacional, com uma rede de 20 centros de ciência bem integrados nas suas comunidades locais, sentimos que podíamos ser os catalisadores de um projeto inovador de turismo do conhecimento”.

Mário Vaz, na qualidade de presidente da Fundação Vodafone, entidade que proporcionou o desenvolvimento da plataforma tecnológica que serve de ecossistema ao projeto, realça, no mesmo comunicado de imprensa: “Esta aplicação proporciona aos utilizadores uma experiência completa e altamente criativa. Permite não só o conhecimento do património nacional e regional de uma forma mais clara e prática, como ainda possibilita a partilha de viagens, fotografias e saberes”.

A app é gratuita e está disponível para iOS e para Android.