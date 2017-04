Windows 10 vai limitar utilização de bateria por aplicações em segundo plano

A versão preview 16176 do Windows 10 permite poupar até 11% da utilização da bateria, com a funcionalidade power throttling. Esta funcionalidade está apenas disponíveis para sistemas com processadores de sexta geração ou mais recentes da Intel.

O power throttle refere-se à possibilidade de se reduzir a utilização de bateria por parte de todas as apps em segundo plano, mas o utilizador pode também fazer uma configuração diferente para cada programa, explica o The Verge. Se o portátil estiver ligado à corrente, a funcionalidade não está disponível.

A limitação da utilização de bateria deve aparecer agora na próxima atualização do Windows 10, prevista para o final deste ano.