Aprenda uma nova lingua nos tempos mortos

Um grupo de investigadores do MIT está a desenvolver um conjunto de apps que visa proporcionar pequenos momentos de aprendizem de novas línguas nos tempos mortos.

Um grupo de investigadores do MIT está a trabalhar num conjunto de apps para computador e dispositivos móveis chamado WAITSUIT. As apps funcionam como pop-ups que proporcionam pequenos momentos de aprendizagem ao longo do dia e que servem para ocupar tempos mortos. O objectivo é que os utilizadores consigam aprender línguas novas aos poucos.

Dentro do grupo de apps temos, por exemplo, o WaitChatter, uma pequena janela de chat que "conversa" com o utilizador para que este possa praticar a língua selecionada e que integra o sistema "wait-learning", ou seja, funciona enquanto se espera por emails, mensagens, elevadores, ligação à Internet ou se tem conteúdos a carregar no telemóvel.

Carrie Cai, estudante de doutoramento no MIT que lidera o projecto, diz que um dos resultados inesperados do sistema é que os utilizadores acabam por ficar mais concentrados naquilo em que estavam a trabalhar antes dos questionários começarem.

Para o futuro, a equipa afirma querer testar mais formatos para o sistema e até expandir para outros campos de ensino, como a Matemática, Medicina e Direito.

Veja a demonstração abaixo para perceber como funciona o WAITSUIT: