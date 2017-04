Firefox mais recente não vai correr no Windows XP, nem no Vista

Se ainda tem o Windows XP ou Vista, apesar de a própria Microsoft já ter descontinuado o suporte, também não vai poder instalar o novo Firefox. A Mozilla acaba de anunciar a nova versão e uma das principais novidades é o fim do suporte em sistemas operativos mais antigos. O Firefox 53 inclui o Quantum Compositor, o primeiro elemento a sair do Project Quantum, e que promete tirar partido de hardware com múltiplos núcleos, um desempenho mais rápido e menos crashes devido a problemas gráficos. O Quantum Compositor corre na GPU e não na CPU, o que garante uma maior velocidade, explica o ZD Net.

Outras novidades passam pelos temas Compact Light ou Compact Dark e uma interface redesenhada para gerir as permissões dadas aos diferentes sites.

O Firefox 53 pode ser usado por 70% dos utilizadores do Firefox, ou seja, os que têm Windows 10, 8 ou 7, e placas gráficas da Intel, Nvidia ou AMD. Os utilizadores do Firefox 52 vão contar com apoio e atualizações de segurança através do programa Firefox ESR 52.