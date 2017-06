iOS 11: aí está a versão beta para o público

A versão 11 do iOS conta com alguns ajustes de estética e de afinação de pequenos bugs, além de prometer transformar o iPad numa ferramenta de computação mais potente. Uma das alterações mais visíveis é uma barra azul que aparece nas apps que estejam a monitorizar a localização do utilizador, mesmo que estejam a correr em segundo plano. O objetivo da Apple é permitir que se perceba melhor quando este tipo de dados está a ser analisado. Também com esta versão é possível definir que a localização pode ser monitorizada enquanto a app estiver a ser usada, além das opções “Sempre” e “Nunca” que geralmente estão disponíveis.

Por outro lado, é possível fazer drag and drop de informações entre apps, expandir a dock do iPad para ter mais apps, ser multitarefa com até três apps em simultâneo e aceder a um sistema de gestão de ficheiros mais tradicional e que se sincroniza com o iCloud e outros fornecedores de serviços.

O Centro de Controlo tem uma disposição diferente e há mais traduções disponíveis para o Siri nesta versão. Tratando-se de uma versão beta, é de esperar ainda alguns bugs, pelo que se recomenda a realização de uma cópia de segurança antes de se aventurar.

Veja um vídeo com algumas das transformações que o iOS 11 traz.