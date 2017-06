Já é possível chamar um Uber para alguém

A empresa está a adicionar uma funcionalidade ao seu serviço que permite aos utilizadores marcar viagens para outra pessoa. A partir de agora, sempre que se marca um ponto de partida diferente da nossa localização atual, a aplicação vai perguntar se vamos ser nós ou outra pessoa a utilizar o serviço.

Ao ser marcada uma viagem por alguém, é possível selecionar o número dessa pessoa através da lista de contactos e a partir daí, a Uber vai enviar uma mensagem texto ao contacto, com informações como: o número do condutor, qual a matrícula do carro, quem pagou o serviço e ainda um link para rastrear o veículo, noticia TheVerge.

A funcionalidade foi revelada numa publicação no website noticioso da Uber, que demonstra como esta pode ajudar no caso dos idosos que têm opções de transporte cada vez mais limitadas. Embora o objetivo seja expandir o serviço a utilizadores que não possuam ou não consigam operar um smartphone, parece que o viajante tem que ter na mesma um telemóvel que consiga receber pelo menos mensagens texto.

Esta opção está disponível a partir de hoje em «mais de 30 países».