Windows 10 Preview protege os ficheiros de ataques de ransomware

A Microsoft anunciou que a versão mais recente do Windows 10 Preview Build for Insiders inclui as “pastas controladas”, que protegem ficheiros e dados de ataques de ransomware e de outras ameaças.

A nova proteção do Windows 10 vai estar incluída no Defender Security Center do sistema operativo. Com esta opção ativada, o Windows vai monitorizar de perto todas as alterações feitas à pasta ou aos ficheiros e se algum malware ou software na blacklist tentar atuar é disparado alerta internamente.

O Engadget explica que esta versão do Windows traz uma persistência de dados no browser Edge enquanto se usa o Application Guard. Os utilizadores podem, em segurança, aceder aos Favoritos, cookies e passwords guardadas enquanto estão dentro da sessão Application Guard.

A empresa de Redmond anunciou ainda que vai parar temporariamente de lançar atualizações das apps para os Insiders, para que estes programadores também usem as mesmas aplicações que o resto dos utilizadores.