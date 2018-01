Meltdown e Spectre: onde descarregar updates da Microsoft

Desde o dia 3 que a Microsoft tem vindo a disponibilizar atualizações para sanar as vulnerabilidades Meltdown e Spectre no Windows, Edge e Internet Explorer. As atualizações estão disponíveis no canal Security TechCenter da marca.

«Estamos par deste problema, transversal à indústria, e temos trabalhado de forma próxima com os fabricantes de processadores para desenvolver e testar formas de o mitigar, de maneira a proteger os nossos clientes. Estamos no processo de lançar estas mitigações para serviços cloud e divulgámos atualizações de Segurança para Windows no dia 3 de Janeiro, para proteger os clientes das vulnerabilidades que possam afetar hardware de chips da Intel, ARM e AMD. Não temos qualquer informação que indique que estas vulnerabilidades tenham sido usadas para atacar os nossos clientes», informa a Microsoft numa declaração para a a imprensa.