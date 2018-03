Android P chega no terceiro trimestre deste ano

A primeira versão do Android P, para profissionais, foi lançada ontem. Sabe-se agora também que a versão final deve chegar no outono deste ano.

A versão lançada para já destina-se apenas aos programadores e, como é natural, tem ainda alguns bugs e apresenta instabilidade. No entanto, foi também revelada uma cronologia no Android Developers que permite perceber que a nova versão do Android deve chegar aos telemóveis dos utilizadores no terceiro trimestre do ano.

Segundo o Android Central, em maio deve chegar a segunda versão para developers. Depois, começa a fase beta e espera-se o anúncio oficial do lançamento durante a Google I/O, conferência marcada para 8 a 10 de maio.

No mês seguinte, em junho, deve ser lançada a Developers version 3 com as API finais, a capacidade de se publicar na Play e um SDK oficial. A última versão antes da final deve ser conhecida em julho ou agosto.