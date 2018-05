Funcionários da Google criam app que ajuda quem queira começar a programar em JavaScript

Chama-se Grasshopper e saiu da incubadora da Google onde os funcionários passam 20% do seu tempo a trabalhar em projetos pessoais. A aplicação ajuda a aprender a programar.

A Area 120 é o projeto onde os funcionários da Google passam 20% do seu tempo de trabalho. Um dos projetos mais recentes é a Grasshopper, uma app disponível apenas na PlayStore e App Store e que já conta com mais de cem mil downloads em apenas três dias. A maior parte das 1600 reviews é positiva.

Segundo o 9to5Google, a aplicação visa ajudar os iniciados a programar nomeadamente em JavaScript, linguagem usada numa grande parte dos sites. A aplicação torna a aprendizagem mais divertida e recorre a mecanismos com puzzles e desafios, que incentivam o utilizador a querer colocar em prática os conhecimentos adquiridos.

«Grasshopper é a melhor forma de começar a sua aventura na programação com jogos rápidos e divertidos no telefone que ensinam a escrever em JavaScript. Avance para níveis cada vez mais complexos à medida que desenvolve as suas capacidades», escrevem os criadores da app na PlayStore.

A Grasshopper está disponível na App Store e na PlayStore