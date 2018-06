E se um chatbot fizer diagnósticos mais precisos que um médico?

A Babylon afirma ter conseguido criar um chatbot com Inteligência Artificial que é tão preciso quanto um médico humano a fazer diagnósticos. A afirmação ousada causou polémica entre os especialistas.

«Nenhuma app ou algoritmo vai ser capaz de fazer o que um médico faz», disse o Royal College of General Practitioners, «há muitos fatores a ter em conta, uma grande dose de risco para gerir e o impacto emocional que o diagnóstico pode ter no paciente também deve ser considerado», lembra esta organização. As considerações surgem na sequência da declaração da Babylon de que consegue ter um chatbot que faz diagnósticos tão precisos quanto os de um médico.

A Babylon afirma ainda ter colocado ao modelo chatbot uma série representantiva de questões do teste feito pelo Royal College of General Practitioners aos médicos humanos para serem acreditados. Segundo a Babylon, o chatbot obteve 81%, enquanto a média humana se situa nos 72%, noticia a BBC. A organização, no entanto, diz não ter fornececido as questões e que estas não são do domínio público, pelo que rejeita a tese de sucesso da Babylon.

Noutro esforço, a Babylon terá estabelecido parcerias com duas organizações dos EUA para o desenolvimento de cem cenários para testar o chatbot.

A Babylon afirma que quer democratizar o acesso à saúde, nomeadamente nas regiões mais vulneráveis e explica que tem dois milhões de utilizadores registados no Ruanda e que já fez milhares de consultas naquele país.