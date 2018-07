Gboard da Google vai permitir código Morse também na versão para iOS

Os utilizadores de Gboard interessados em usar código Morse para as comunicações só têm de alterar essa preferência e passam a ver, em vez das teclas usuais, um grande ponto e um grande traço. A partir daí, assim que se começar a introduzir os valores, o corretor automático entra em cena e passa a apresentar sugestões para o que se quer escrever. Em paralelo com este lançamento, a Google anunciou um jogo formativo chamado Morse Typing Traine, onde promete que os utilizadores podem aprender a escrever em Morse em menos de uma hora, noticia o The Verge.

Uma das programadoras que colaborou com o projeto da Google, Tania Finlayson, destaca que um utilizador com deficiências e que só consiga comunicar em Morse pode fazê-lo agora a partir dos telefones Android ou iOS. Além disso, uma vez que o Gboard aceita inputs de outros aparelhos ligados ao smartphone, pessoas com mobilidade reduzida também podem tirar partido desta forma de comunicar.