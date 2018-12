Microsoft prepara novos ícones para Office e Windows 10

O esforço de redesenhar os ícones começa no Office, mas será alargado para todos os ícones de outras soluções da Microsoft. Segundo Jon Friedman, o responsável pelo design do Office na Microsoft, «estabelecemos o sistema e vamos agora espalhar para toda a Microsoft», cita o The Verge. A publicação de Friedman levanta um pouco o véu sobre os novos ícones para fotos, notícias, mail e outras apps incluídas no Windows 10, mas sabe-se que não se trata ainda das versões definitivas.

Alguns dos ícones do Windows 10 existem há mais de dez anos e nota-se claramente que estão fora do seu “local natural”, uma vez que não se enquadram com a restante estética. A Microsoft tem feito várias alterações pontuais de design. Agora, o passo seguinte parece ser uma grande mudança global que acabe com estes exemplares “desatualizados”. Ainda não há confirmações de quando é que estas mudanças vão chegar aos utilizadores.