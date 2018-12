Equipa da FCUP garante lugar na final mundial da maior competição de programação

Uma equipa de estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) classificou-se em 12º lugar e garantiu a medalha de bronze no Southwestern Europe Regional Contest 2018 (SWERC), que serve de eliminatória regional para a principal prova de programação. Com a classificação alcançada no passado fim de semana em Paris, os estudantes da FCUP garantiram o direito a disputar a final mundial do ACM International Collegiate Programming Contest (ACM ICPC), que vai decorrer na Alfândega do Porto, entre 31 de março e 5 de Abril.

A equipa portuense disputou a passagem à final mundial com 88 equipas de 49 universidades de Portugal, Suíça, Espanha, Itália, França e Israel. A FCUP obteve a melhor classificação entre as representantes nacionais, recorda um comunicado do Departamento de Ciência de Computadores da FCUP (DCC-FCUP). A equipa FCUP1 teve como membros os alunos Gonçalo Paredes, Ricardo Pereira e Alberto Pacheco. Os treinos foram administrados pelo professor Pedro Ribeiro.

O histórico revela um domínio notório nas prestações da Universidade do Porto (UP) face a outras universidades nacionais. Em 20 edições, foram da UP 16 das melhores classificações obtidas por equipas portuguesas que participam no SWERC.

«A equipa FCUP 1 ficou também apurada para as finais mundiais 2019 do ACM-ICPC, que se realizarão pela primeira vez em Portugal, precisamente numa organização da Universidade do Porto. A final decorrerá de de 31 de Março a 5 de Abril na Alfândega do Porto, transformado nessa altura a cidade invicta na "capital mundial" da programação informática, onde cerca de 1.500 estudantes de todo o mundo tentarão obter o título de campeões mundiais de programação. Será a primeira vez que uma equipa portuguesa marcará presença na final desta tão reputada competição», refere o comunicado do DCC-FCUP.