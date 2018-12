Google lança Chrome 71 contra anúncios abusivos

A Google revela ter estado a trabalhar nesta versão do Chrome durante alguns meses. O enfoque do Chrome 71 vai ser o bloqueio de anúncios e experiências de utilização consideradas abusivas. Segundo a Google, o Chrome vai detetar anúncios, redirecionamenots automáticos que acontecem sem qualquer ação do utilizador ou anúncios que aparentem requerer ação e que acabem apenas por levar o utilizador para outras páginas. Estes comportamentos vão ser analisados e os sites vão ter 30 dias para corrigir. A partir desse prazo, o Chrome vai bloquear os anúncios nestas páginas, explica o The Verge.

O filtro para estas experiências abusivas poderá estar ligado ou desligado, conforme a escolha do utilizador. A expetativa da Google é que, com cada vez mais pessoas a usar o Chrome 71, os sites sejam “obrigados” a adotar melhores práticas, correndo o risco de perder uma fatia da receita.

Além do filtro, a nova versão do navegador vai mostrar um ecrã de alerta quando um determinado site estiver a tentar cobrar ou faturar algum montante ao utilizador sem consentimento. Por fim, as páginas que reproduzam som automaticamente vão ser “silenciadas”, o que será bem visto para alguns sites irritantes, mas pode vir a acabar com a experiência de alguns jogos online antigos.

O Chrome 71 vai começar a chegar gradualmente a todas as plataformas.