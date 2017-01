Sustentabilidade imposta

Na China, o ano começou com um alerta vermelho em 24 cidades devido à poluição atmosférico. Um nível que levou as autoridades a impor restrições no trânsito, a fechar escolas e até limitar algumas atividades económicas.

Quase 40 outras cidades chegaram aos níveis laranja e amarelo que, apesar de não levarem às restrições indicadas, têm consequências negativas graves para a saúde das pessoas. Mas não se pense que este é um problema longínquo. Em Paris, as autoridades também já optaram por limitar o trânsito em consequência da poluição e aqui “ao lado” em Madrid, três dias antes do final de 2016 só os carros com matricula par (e elétricos) puderam circular na cidade e a velocidade máxima numa das vias rápidas mais populares foi limitada a 70 km/h. Segundo um estudo da Agência Europeia do Ambiente publicado em novembro, em Portugal terão morrido mais de seis mil pessoas entre 2012 e 2013 em consequência da poluição atmosférica.

CLIQUE AQUI para continuar a ler este artigo, que faz parte da Exame Informática Semanal.

(conteúdo gratuito)