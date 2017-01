Uma verdadeira Trump(a) para a tecnologia

Há todo um mundo que separa Obama de Trump. Como já escrevi no Expresso Diário, Obama foi o primeiro a eleger um CTO (Chief Technology Offcer) e um CDS (Chief Data Scientist) para a Casa Branca; promoveu o ensino das STEM (Science, Technology, Engenieering, Mathematics) nas escolas; falou sobre a importância do Big Data (a análise de grandes quantidades de dados); criou o National Science and Technology Council, que produziu trabalhos nas áreas ambiental, da sustentabilidade e, por exemplo, na segurança nacional; usou as redes sociais para promover causas; e, entre centenas de outros exemplos, até confessou à revista Wired ser um trekkie (fã da série de TV Star Trek).

CLIQUE AQUI para continuar a ler este artigo, que faz parte da Exame Informática Semanal.