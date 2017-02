Elon Musk e Donald Trump: quando a necessidade ganha à ideologia

Muitos portugueses ainda não sabem quem é Elon Musk, mas não é à toa que o CEO da Tesla e da Space X é muitas vezes comparado a Steve Jobs. Como o fundador da Apple, Musk também está a revolucionar diferentes mercados e indústrias. Jobs mudou por completo a computação pessoal com os primeiros Mac; as comunicações móveis com o iPhone; a música com o iPod e o iTunes; e interveio de forma decisiva no cinema. Musk está a mudar a indústria automóvel com a Tesla, a corrida ao espaço com SpaceX e a produção de energia com a SolarCity (agora parte integrante da Tesla). Este empresário/inventor está ainda fortemente envolvido no desenvolvimento da Inteligência Articial e foi ele que lançou a ideia do HyperTransport, um sistema que se apresenta como o futuro dos transportes públicos de altíssima velocidade.

É fácil concluir que Elon Musk já é um dos empreendedores de maior sucesso a nível mundial e se tudo correr de acordo com os “Master Plans”, um género de lista de objetivos nais que publica com alguma regularidade, é muito provável que daqui a alguns séculos os livros de história dediquem páginas completas a este empresário e apenas alguns frases a Bill Gates ou Steve Jobs.

