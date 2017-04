Manual do engatatão 2.0

Quatro amigos juntam-se à mesa para conversar. Como é que sabemos que um deles é casado? Resposta: é o único que não está a responder a uma qualquer mensagem no telemóvel. Os outros três não tiram os olhos do ecrã; fazem corar o senhor Pavlov e salivam a cada som de campainha que anuncia mais uma mensagem no Facebook e o advento de um novo round de charme virtual; e escrevem, escrevem e escrevem – muito, mas curto e grosso, como diz o povo sem qualquer insinuação anatómica. A avaliar pelo entusiasmo, tudo leva a crer que estão ali os novos Camões e Almeida Garretts; a avaliar pelo empenho, dir-se-ia que a Internet conseguiu aquilo que muitos movimentos líricos, ideológicos e literários ficaram aquém de alcançar: em cada homem, um poeta; em cada poeta, uma conta de Tinder; em cada amizade de Facebook um novo cancioneiro.

Este conteúdo é parte integrante da Exame Informática Semanal. Para continuar a ler clique AQUI (acesso gratuito).