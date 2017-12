Há muito que a Internet não é neutra

O fim anunciado da Neutralidade da Internet nos Estados Unidos é preocupante. No entanto, há muito que o que vemos na Web é condicionado por algumas das maiores empresas de tecnologia

Os Estados Unidos aprovaram um plano que vai permitir aos operadores de telecomunicações interferir no conteúdo veiculado na Internet. Ou seja, essas empresas vão ter a possibilidade de favorecer tráfego. Uma analogia fácil de entender. A Internet nos EUA vai assemelhar-se a uma autoestrada na qual o concessionário pode definir que apenas aos carros de determinado fabricante podem andar a 120 km/h. Os restantes não podem passar dos 60 km/h. Aliás, no mesmo cenário, o incumbente até pode optar que existam marcas de carros que estejam proibidas de circular – ou terão de o fazer de forma tão lenta que vai equivaler a que os automóveis se encontrem parados.

O fim da Neutralidade na Internet – uma Internet neutra é aquela na qual o tráfego circula livremente sem que os operadores de telecomunicações favoreçam alguns emissores em detrimento de outros – nos Estados Unidos terá repercussões em toda a Rede. O momento no qual se legitima que os ISPs (Internet Service Providers – fornecedores de acesso à Internet) filtrem o tráfego é uma machadada no empreendedorismo que sempre floresceu em total liberdade no ciberespaço. É fácil de perceber: se um operador dá mais largura de banda a um serviço (mais velocidade na transferência de dados nos dois sentidos) em detrimento de outro, estará a condenar ao fracasso o segundo e todos os potenciais concorrentes.

