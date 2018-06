Dicas para identificar consumíveis de impressão falsos

Então, por que é que os fabricantes de consumíveis de impressão se importam com cópias falsas, que são vendidas no mercado? A falsificação pode ter um enorme impacto para as empresas, através de uma combinação de perda de vendas, danos na reputação e efeitos de longo prazo na confiança do consumidor. Também tem um efeito maior no comércio global: a Imaging Supplies Coalition, estima que a falsificação tenha um impacto global de US $3 bilhões apenas na indústria de consumíveis de impressão, a cada ano.

