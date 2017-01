Liberte espaço no Android

Não se deixe deslumbrar pelos gigas que o seu smartphone tem. O espaço nunca é demais, mas a verdade é que parece que cada vez acaba mais depressa. Porquê? As fotos e os vídeos têm cada vez mais qualidade, as aplicações são cada vez mais complexas e os jogos mais exigentes. Tudo isto requer mais, e mais espaço. Rapidamente recebemos uma mensagem a indicar que não temos memória livre para instalarmos uma app, para guardarmos um vídeo ou foto ou mesmo para coisas bastante mais simples do dia-a-dia, como guardar um documento que chegou por email e que queremos consultar offline. Gerir o espaço é algo simples que implica apenas o cumprimento de algumas regras simples. O sistema Android disponibiliza algumas ferramentas que simplificam bastante esta tarefa.

