Volvo XC60 é capaz de ajudar a contornar obstáculos para evitar acidentes

Já há muito que a Volvo anunciou o objetivo de garantir, até 2020, que ninguém possa morrer ou ficar gravemente ferido quando a usar um carro da marca sueca. Como temos verificado nos testes que temos feito aos modelos das séries 90, as tecnologias de apoio à condução da Volvo estão entre as melhores do mercado. Estes carros trazem de série várias tecnologias no campo da segurança, com destaque para as versões mais recentes do City Safety, que são capazes de identificar outros veículos, peões e até animais de grande porte, lançando alertas e, caso o condutor não reaja, travando automaticamente.

Tecnologia que vai evoluir na nova versão do XC60, que foi apresentado hoje à imprensa portuguesa. O City Safety do novo SUV da marca sueca não só é capaz de lançar alertas e travar automaticamente, como tem a capacidade de intervir na direção para ajudar o condutor a evitar obstáculos. Por exemplo, ao detetar um obstáculo que surge repentinamente em frente ao carro, o XC60 aplica movimento à direção para “encaminhar” o condutor de modo a contornar o perigo. O City Safety do XC60 também é capaz de atuar na direção se o sistema detetar a possibilidade de colisão com viaturas que circulem ao lado do carro, com base na informação dos sensores de ângulo cego.

O novo SUV utiliza a mesma plataforma da série 90, o que significa que também inclui as mesmas tecnologias de infoentretenimento, conectividade e segurança. Por exemplo, os mostradores frontais foram substituídos por um ecrã LCD de grande resolução que complementa o ecrã central tátil. Este sistema, com uma utilização estilo tablet, permite a instalação de apps e suporta o Android Auto e o Apple Car Play.

O Volvo XC60 chega às lojas em julho com preços, sem contar com descontos decorrentes de campanhas, a partir dos 55.500 euros. Isto para a versão Momentum com tração integral e motor D4 (Diesel de 190 cavalos).

Curiosamente, é a versão mais potente que pode ter um preço mais apelativo para as empresas. Isto porque a motorização T8, que junta um motor a gasolina e um motor elétrico, pode ficar com um preço inferior a 50 mil euros para as empresas em consequência dos benefícios fiscais. O XC60 T8 tem uma potência combina superior a 400 cavalos e, graças à tecnologia plug-in (permite carregar a bateria com fontes externas), anuncia um consumo médio de apenas 2,1 l/100 km – pode ver aqui a nossa análise em vídeo ao XC90 que utiliza a mesma motorização (ou ler o texto da análise aqui).